Epifania, visita dei poliziotti di Caltagirone ai piccoli pazienti dell'ospedale Gravina

In occasione della festività dell’Epifania, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone, insieme all’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (ANPS), hanno fatto una visita a sorpresa ai piccoli pazienti ricoverati presso il reparto di pediatria all’ospedale “Gravina” donando loro le tradizionali “calze della Befana”.

Con questa iniziativa il personale della Polizia di Stato ha voluto regalare un sorriso e un po’ di serenità ai piccoli pazienti costretti a trascorrere le festività in ospedale, facendo sentire la loro vicinanza anche alle famiglie e a tutto il personale medico e sanitario che si impegna quotidianamente per garantire le cure necessarie.

Anche in questi momenti di festa, la Polizia di Stato è sempre in prima linea nel portare un sorriso a quanti ne hanno più bisogno.