Lotteria Italia, vinti 5 milioni di euro a Milano ( i 15 biglietti da 100 mila euro)

Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia va al biglietto Serie F 306831 venduto a Milano.

Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando Serie M 382938 venduto a Campagna, in provincia di Salerno.

Il terzo premio da 2 milioni di euro è stato vinto dal biglietto Serie I 191375 venduto a Albuzzano, in provincia di Pavia. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro va al tagliando C 410438 venduto a Roncadelle, in provincia di Brescia e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 1 milione di euro va al tagliando N 454262 venduto a Montescudo Monte Colombo, in provincia di Rimini.

I premi saranno in tutto 210 per oltre 17 milioni di euro, considerando anche quelli di seconda e terza categoria. Lo comunica l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Saranno 15 i premi di seconda categoria da 100mila euro ciascuno e 190 di terza categoria da 20mila euro ciascuno. Secondo i dati di Adm, sono oltre 6,7 milioni i biglietti venduti. "È andata molto meglio dello scorso anno", ha detto il direttore Giochi di Adm, Mario Lollobrigida.

A confermare la passione degli italiani per lo storico concorso dell'Epifania sono i numeri legati alla vendita dei biglietti che, quest'anno, hanno fatto registrare un aumento record dal post-pandemia. In totale sono stati venduti 6,7 milioni di biglietti (+10% rispetto al 2022), con il Lazio in testa, seguito da Lombardia e Campania. In crescita sono anche le vendite online.

Quest'anno sono stati 'staccati' sul web 149.706 biglietti, circa 48mila in più rispetto allo scorso anno.

I biglietti venduti in Italia - dalle piccole ricevitorie di provincia fino alla carezza magica degli Autogrill - dimostrano come il rito della Lotteria non sia più considerato esclusivamente un gioco, ma una tradizione da rinnovare nonostante la crisi, un sogno ad occhi aperti per far fronte a crisi e rincari.

Lo scorso anno a festeggiare fu una tabaccheria di Bologna, mentre il Lazio si confermò la regione più fortunata con tre dei cinque premi di prima categoria, quelli cioè a sei zeri. "Le vendite rispetto ad un anno fa - afferma ad Agipronews il titolare di una delle tabaccherie di Roma Termini - sono triplicate. A comprare i biglietti sono soprattutto i turisti, in particolare italiani. La vendita è partita subito bene, ma nelle feste è aumentata a dismisura".

Situazione simile anche al Nord e al Sud, dove ad essere presi di mira sono soprattutto i luoghi ritenuti più "fortunati", aree di servizio e stazioni ferroviarie. Ma la Lotteria Italia porta con sé anche un inusuale primato, quello dei premi non riscossi. Negli ultimi vent'anni, dal 2002 in poi, come riporta Agipronews, si conta un totale di quasi 31 milioni di euro caduti nel dimenticatoio. Il caso più eclatante è datato 2008, quando fu addirittura il primo premio da 5 milioni a non essere stato riscosso. L'ultimo episodio risale al 2016, con la vincita da 2 milioni di euro mai reclamata. L'abitudine a non controllare a dovere il proprio biglietto non ha abbandonato gli italiani neanche nell'edizione 2022 della Lotteria, l'ultima in ordine di tempo: lo scorso anno la somma totale dei premi non riscossi è stata pari a 618mila euro, 458mila sull'estrazione finale e 160mila nei vari appuntamenti giornalieri.

Ecco le serie, i numeri e dove sono stati venduti i 15 biglietti di seconda categoria della Lotteria Italia estratti nella sede dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del valore di 100 mila euro ciascuno:

Serie Numero Localita 'Prov. P 192527 QUARTU SANT'ELENA CA M 245885 PIETRASANTA LU F 131600 POLESINE ZIBELLO PR F 214883 TRIESTE TS D 393404 CALDARO SULLA STRADA DEL VINO BZ I 466701 CIVITELLA VALDICHIANA AR I 257605 NAPOLINA I 063968 PIACENZA PC N 200785 EBOLI SA L 207346 OTTAVIANO NA C 071644 CATANIA CT M 404056 ROMA RM P 244070 FIGLINE E INCISA VALDARNO FI M 462363 ROMA RM L 327933 SALACONSILINA SA