Evade dalla Comunità dov'era ai domiciliari: catturato a Catania

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Catania sono intervenuti in Corso Sicilia dopo che un uomo, chiamando il 112NUE, aveva riferito di essere scappato dalla comunità nella quale si trovava sottoposto agli arresti domiciliari.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato il soggetto – un 41enne pregiudicato catanese – che dagli accertamenti effettuati è risultato essere evaso da una comunità sita nel territorio del Comune di Troina, dove si trovava ristretto in regime di detenzione domiciliare.

Al termine delle attivitò di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per il reato di evasione e riaccompagnato presso la comunità dalla quale si era allontanato, ripristinando la misura della detenzione domiciliare