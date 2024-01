Minacce a pensionato di Palma Montechiaro: 4 bombole di gas a casa

Tre erano posizionate sui letti e sul divano, assieme a una confezione di fiammiferi. Un'altra era in cucina. Quattro le bombole di gas, le prime tre da viaggio, l'altra più grossa vuota, che sono state ritrovate in un'abitazione estiva di Palma di Montechiaro (Agrigento). Minacce inequivocabili per un pensionato 75enne che ha già formalizzato una denuncia ai carabinieri. La casa estiva di contrada Giotta è, in questo periodo dell'anno, disabitata.