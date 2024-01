Controllati 15 stranieri a Scicli: per 2 scatta l'espulsione

Nei giorni scorsi nel Comune di Scicli si sono svolti mirati servizi interforze di controllo del territorio, coordinati dal Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica sulla base delle direttive impartite dal Questore della provincia di Ragusa Vincenzo Trombadore con la condivisione dei Comandanti Provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza al fine di prevenire e contrastare anche il fenomeno dell’immigrazione clandestina.

Quanto disposto dal Questore è conseguenza dell’approfondimento delle tematiche di settore sviluppatosi in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

I capillari controlli scaturiti hanno portato al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Ragusa oltre 15 posizioni di cittadini stranieri, due dei quali sono risultati non in regola con le vigenti disposizioni normative del Testo Unico sull’Immigrazione e, pertanto, sono stati destinatari dei previsti provvedimenti di espulsione.

In seguito all’espulsione, il Questore Trombadore ha adottato nei loro confronti il Decreto di trattenimento presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Caltanissetta.

I controlli sul rispetto della normativa sull’immigrazione proseguiranno nelle settimane a venire a fine di garantire il rispetto della legalità.