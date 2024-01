Incendi in Sicilia, no a stato di calamità: la protesta dei Dem

"Oltre il danno le beffe, il ministro della Protezione civile Musumeci non firma lo stato di calamita' e centinaia di aziende e famiglie danneggiate dagli incendi dello scorso luglio non otterranno alcun indennizzo, ma quel che e' peggio il presidente Regione assiste in silenzio all'ennesimo schiaffo del governo Meloni alla Sicilia". Lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd all'Ars. "Invece di affidare la difesa d'ufficio al dipartimento della ProtezIone civile regionale, - continua Catanzaro- il presidente della Regione alzi finalmente la voce e prende le distanze da un governo nazionale che non perde occasione per penalizzare la nostra Regione".