"Oggi è la Giornata nazionale della Bandiera. Il nostro Tricolore compie 227 anni. Onoriamo il simbolo della Unità nazionale, valore irrinunciabile. E non dimentichiamo chi, per la nostra Bandiera, ha sacrificato la propria vita". Così su X il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.