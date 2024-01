Modica, il vento abbatte l'albero di Natale realizzato in piazza Matteotti

Il forte vento della notte della Befana ha fatto una "vittima illustre" nel centro di Modica. Le folate di vento che hanno raggiunto anche 80 chilometri orari hanno fatto crollare il grande albero di Natale di quasi 15 metri collocato in piazza Matteotti. Nessun pericolo per le persone anche perchè il crollo si è verificato di notte. Sarà ora la ditta che ha curato gli addobbi in città a rimuovere l'albero che, comunque, ha resistito per tutto il periodo delle festività.