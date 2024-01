Il Siracusa vince il derby in rimonta, il Canicattì esce dal 'De Simone' tra gli applausi

Il Canicattì incassa gli applausi della tribuna del 'De Simpne', ma torna a casa a mani vuote. Il derby lo vince il Siracusa al termine di una gara rocambolesca con gli azzurri che avevano chiuso il primo parziale sotto di due gol. Ma le magie del calcio non finiscono mai di stupire. Il Siracusa torna in campo più determinato che mai e nell'arco di tre minuti e mezzo, buca tre volte la porta difesa da Testagrossa. Lo stadio impazzisce di gioia per una vittoria non affatto scontata, merito anche di un Canicattì micidiale nelle ripartenze. La classifica alla fine dei 90 minuti resta immutata dopo la vittoria del Trapani a Ragusa per 3 a 0 ed ( 25' Cocco, 36' Kragl, 45'+2 Sbrissa )

il successo della Vibonese in trasferta sulla Gioiese, che cala il tris agli avversari.

Tornando al Derby, gioca male il Siracusa nel primo tempo. Forse paga per i bagordi delle feste di Natale ed il Canicattì formazione ostica in trasferta , nelle due uniche conclusione verso la porta avversaria, trova altrettante marcature, frutto di micidiali contropiedi. Gli ospiti passano al 36' con Tedesco e chiudono con il raddoppio di Iezzi al 47'.

E' un'altra gara quella che si apre nella ripresa. Il Siracusa gioca il tutto per tutto, anche per non perdere l'inseguimento al Trapani. Così è il solito Alma ad accorciare le distanze al 54'. Neppure il tempo di mettere la palla al centro ed arriva il gol del 2 a 2. Porta la firma di Sush. Nel frattempo Marco Russotto che è in panchina si becca il cartellino rosso. Gli azzurri completano la rimonta al 54' ed il gol vittoria è opera di Forchignone. C'è spazio nel finale per Sarao. L'ex Catania sfiora il 4 a 2, ma è Testagrossa a negargli la gioia del gol.

(Nella foto di copertina di Valentino Cilmi, Forchignone, autore del gol del 3 a 2)