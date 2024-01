Promozione, il Frigintini dilaga contro l'Ispica ( 9 - 0)

Dopo tre sconfitte consecutive e la sosta per le festività di fine anno per i rossoblù del Frigintini calcio Città di Modica arriva la prima vittoria del nuovo anno. Successo che coincide con la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione che consente all’undici di Samuele Buoncompagni di tenere il passo delle prime in classifica generale. Una vittoria a suon di gol contro un avversario e ragazzi da lodare per lo spirito con il quale scendono sul terreno di gioco consapevoli che hanno pochi mezzi a disposizione per potersi opporre. Contro l'Ispica è finita 9 - 0. Questa la sequenza dei gol: 10’, 30’ Sella; 13’, 35’, 40’ Drago; 18’, 39’, 63’ Barresi; 78’ Giurdanella.