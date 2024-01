Rubata a Palermo una Lancia Y del car sharing: presi tre ladri su cinque

Cinque giovani hanno rubato un'auto una Lancia Y della società car sharing Amigo a Palermo in via Giovanni Grasso. Sono scattate le ricerche da parte delle volanti di polizia. Grazie al gps il tragitto della vettura veniva seguito dalla sala operativa. L'auto si trovava in centro nella zona di via Roma poi corso Alberto Amedeo e in piazza Indipendenza. La Lancia è stata incrociata dalla auto della polizia in corso Tukory. Non distante i ladri sono finiti con la vettura contro altre automobili parcheggiate. I cinque giovan ihanno abbandonato l'auto cercando di fuggire. Tre sono stati fermati e arrestati. Sono in corso le indagini per risalire agli altri due.