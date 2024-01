Calcio, solo un pari del Modica a Milazzo: la vetta si allontana

Finisce a reti inviolate la prima gara del 2024 del Modica Calcio: a Milazzo sono le due difese a prevalere. Per il Modica un punto che ha il solo effetto di allontanare ancora di più i rossoblù dalla capolista Enna (38 punti), e dal Paternò (37). Il Modica si ferma a 30 punti: inseguimento difficile. Il Modica può recriminare su un palo colpito da Palermo, anche se un legno lo ha colpito anche il Milazzo. Per il Modica ancora una domenica di rimpianti. Le due squadre hanno giocato il secondo tempo in dieci per le espulsioni di Cacciola nel Modica e di Leo nel Milazzo.

Milazzo - Modica 0-0

Milazzo: Quartarone, Insana, Trimboli, Presti, Agolli, Leo, Cambria, Gatto, Ten Lopez, Isgrò, Bucolo. Panchina: Catelli, Pitale, Spaticchia, Gitto, Dama, Errante, Gazzè, Di Natale, Frassica. Allenatore: Venuto Antonio.

Modica: Marino, Parisi, Cacciola, Strano, Vindigni, Diop, Azzara, Palmisano, Biondi, Palermo, Savasta. Panchina: Basso, Ababei, Ballatore, Cicero, Incatasciato, Agodirin, Trovato, Famà, Prezzabile. Allenatore: Strano Giuseppe.

Espulsi: Cacciola (Mo), Leo (Mi)