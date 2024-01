Crede di avere ucciso la moglie e si costituisce: arrestato a Niscemi

"L'ho fatta grossa questa volta, ho esagerato non volevo farle cosi' male, l'ho ammazzata". Con queste parole un 46 enne di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, si e' presentato ai carabinieri della Stazione dopo aver ferito gravemente la moglie alla presenza dei due figli. Un'aggressione tra le pareti di casa nata da una banalita': la moglie aveva chiesto conto e ragione del rientro in casa per il pranzo intorno alle 16. Il 46enne ha iniziato a urlare, ma e' stato allontanato subito dai figli, poi ha lanciato una sedia verso la moglie, ma non e' stata colpita grazie alla prontezza di uno dei due ragazzi. Poi l'uomo ha staccato un piede del tavolo e lo ha lanciato in faccia alla donna provocandole fratture al volto e diverse ferite. La donna e' svenuta in casa e i figli hanno chiamato la zia per accompagnare la vittima in ospedale. I figli della donna hanno raccontato che le liti in casa sono frequenti quando l'uomo rientra a Niscemi dopo essere stato a lavoro. Il gip del Tribunale di Gela Fabrizio Giannola ha convalidato l'arresto del 46enne per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della moglie. Ora l'uomo si trova in carcere. (AGI)Cl2/Mrg