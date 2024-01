Detenuto morto nel carcere di Augusta, la Procura apre un'inchiesta

Un detenuto è deceduto nel carcere di Augusta, nel Siracusano. Ancora da chiarire le cause del decesso. Secondo quanto riferito da fonti sindacali la morte sarebbe avvenuto ieri sera alle 19: il detenuto forse avrebbe avvertito un malore, ha chiesto aiuto, l'agente di polizia penitenziaria è intervenuto ma i soccorsi sono stati inutili. La salma del'uomo è stata trasferita all'ospedale Muscatello di Augusta. La Procura di Siracusa ha avviato un'indagine ed è probabile che già domani sarà assegnato l'incarico per l'autopsia. La segreteria provinciale del Sippe ha espresso cordoglio per la morte del detenuto ed ha denunciato le difficili condizioni all'interno del carcere di Augusta. Nella struttura penitenziaria diversi mesi fa morirono due detenuti, uno italiano l'altro russo, in seguito ad uno sciopero della fame.