Catania, è notte fonda: i rossazzurri incassano tre gol dal Crotone: pure il Messina va Ko

Neppure gli ultimi arrivati danno peso al Catania che incassa un tris in casa del Crotone dopo avere disputato una delle peggiori gara della stagione. Troppe assenze forzate in casa etnea, ma con un organico di grosse proporzioni, non ci possono essere giustificazioni. Poi i nuovi acquisti, Celli e Costantino, non riescono a fare la differenza e per gli uomini di Lucarelli è notte fonda. A parte il primo gol di Giron al 33' su calcio piazzato, le altre due reti sono un autentico regalo della difesa rossazzurra. Così dopo aver chiuso il primo parziale per 1 a 0 per i padroni di casa, i siciliani hanno messo sulle corde i calabresi soltanto nei primi venti minuti. Poi il Crotone ha agevolmente controllato la gara piazzando altre due botte: al 28' con Gomez ed a cinque minuti dalla fine di Vinicius.

Non è andata bene neppure al Messina che è stato sconfitto in casa dal Cerignola per 1 a 2. I peloritani sono in pienza zona play out.

- GIRONE C - 20^ GIORNATA - 07/01

Benevento - Turris 3-2 (ieri)

Brindisi - Potenza 0-4

Crotone - Catania 3-0

Foggia - Taranto 1-2 (ieri)

Juve Stabia - Monterosi 2-2

Latina - Avellino 0-5 (ieri)

Messina Acr - Cerignola 1-2

Monopoli - Casertana 1-2 (ieri)

Picerno - V. Francavilla 3-0 (ieri)

Sorrento - Giugliano 2-0

CLASSIFICA: Juve Stabia 43 punti; Casertana 38; Picerno, Avellino 37; Taranto 36; Crotone 35; Benevento 33; Cerignola 31; Latina 27;

Sorrento, Potenza 26; Catania, Foggia, Giugliano 25; Turris 20;

Monopoli, Messina 19; V.Francavilla 17; Brindisi 14; Monterosi 11.

PROSSIMO TURNO - 21^ GIORNATA - 14/01

Avellino - Juve Stabia

Casertana - Messina Acr

Catania - Brindisi

Cerignola - Sorrento

Giugliano - Foggia

Monterosi - Monopoli

Potenza - Latina

Taranto - Picerno

Turris - Crotone

V. Francavilla - Benevento