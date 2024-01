La Volley Modica comincia bene il 2024: Sorrento ko in 3 set

Volley Modica 3

Sorrento 0

Parziali: 25/23, 25/14, 25/19

Volley Modica: Raso 9, Capelli 6, Putini 3, Chillemi 11, Buzzi 9, Spagnol 12, Nastasi (L1), n.e: Di Franco, Italia, Cascio, Tidona, Lombardo (L2), La Rocca, Giudice. All. Enzo Distefano; Ass: Salvo Nicastro.

Sorrento: Pontecorvo, Pilotto 8, Piedepalumbo, Bellucci, Garofolo 10,Grimaldi 2, Gozzo 7, Carcagni 8, Prosperi (L1), Venditti (L2), n.e: Gargiulo, Imperatore. All. Francesco Racaniello; Ass: Nicola Esposito.

Arbitri: Giorgia Spinnicchia di Catania e Danilo De Sensi di Roma.

La Volley Modica è tornata. I “Galletti “ della Contea con una prova quasi perfetta battono in tre set in un'ora e ventisei minuti la Shedirpharma Sorrento e iniziano nel migliore dei modi il 2024 e si lasciano alle spalle il finale del girone di andata alquanto deludente.

Sorrento, tra le cui fila milita l'ex Fabrizio Garofolo, è rimasto in partita soltanto nel parziale di apertura poi via via si è sciolto come neve al sole cadendo sotto i colpi di Spagnol, Chillemi e Buzzi (altro ex del match).

“Finalmente la reazione che tutti aspettavamo è arrivata - spiega a fine partita coach Enzo Distefano – abbiamo ottenuto un 3 – 0 al “PalaRizza” che per noi torna a essere un fortino perchè le nostre migliori prestazioni sono arrivate davanti ai nostri tifosi. Sorrento ha sbagliato molto soprattutto in battuta, ma noi siamo stati bravi ad approfittarne. Abbiamo fatto una buona fase sideout e siamo stati puntuali e siamo stati puntuali nella fase break, cosa che ci è mancata nelle ultime partite. Faccio un plauso a tutti i ragazzi che durante la settimana hanno lavorato duramente e sacrificandosi al massimo capendo l'importanza della partita di oggi. I tre punti che sono arrivati credo siano meritati ce li godiamo, ma da martedì subito testa alla difficilissima trasferta di San Giustino, squadra in crescita che abbiamo battuto all'andata e vorrà ricambiare il favore. Noi rincuorati da questa vittoria e da questa prestazione lavoreremo come sempre e andremo la a giocarcela”.