Ragusa, bilancio più che positivo per il Natale Solidale di Gioventù Nazionale

“Sono felice - dichiara Andrea Manenti, Presidente di Gioventù Nazionale Ragusa - della risposta della cittadinanza alle nostre iniziative solidali: i risultati dimostrano ancora una volta quanto Ragusa sia sensibile a questi temi e che bastano davvero piccoli gesti, semplici iniziative, per dare una mano a chi ne ha più bisogno, soprattutto in questo periodo.

Ci tengo a ringraziare - prosegue Manenti - tutti coloro che, collaborando con noi, hanno reso possibile il successo delle nostre iniziative: il Lucernaio Pub e il supermercato Despar di Via Alfieri che hanno accettato subito con entusiasmo le nostre proposte e ci hanno supportato attivamente affinché fosse garantito il massimo risultato.

Vedere poi la felicità e la soddisfazione negli occhi degli enti a cui abbiamo devoluto i nostri doni, ci ha reso ancor più orgogliosi e certi della bontà del nostro lavoro: ringrazio la Caritas di Ragusa, il Vocri e l'associazione Royal Wolf Rangers per la collaborazione, nonché per il costante impegno quotidiano a fianco degli ultimi.

Questo risultato è testimonianza inoltre della forza e della coesione del gruppo che non ha risparmiato energie, consapevole della rilevanza sociale di queste iniziative.”