Evade dai domiciliari, lo trovano con la cocaina: arrestato a Siracusa

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato un pregiudicato di 41 anni del luogo per evasione dagli arresti domiciliari e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo si trovava ai domiciliari per furto aggravato in danno di una tabaccheria del capoluogo aretuseo, commesso nel mese di maggio 2023.

Al momento del controllo, i Carabinieri lo hanno sorpreso fuori dalla propria abitazione e, a seguito di ispezione, è stato trovato in possesso di 50 dosi di cocaina e 25 “bustine” di hashish, per un peso complessivo di circa 26 grammi.

Lo stupefacente è stato sequestrato, mentre l’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso il carcere “Cavadonna” di Siracusa.