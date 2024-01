Gatto sbranato da un cane a Vittoria, 'intimidazione' a chi ha denunciato

Un giubbotto con cappuccio nero è stato lasciato davanti la casa di Vincenza Forte, l'avvocato di Vittoria che ha denunciato, lo scorso dicembre una persona sconosciuta che ha fatto sbranare dal suo cane di grossa taglia, che teneva al guinzaglio, e quindi di proposito, un piccolo gattino randagio indifeso. Il ritrovamento, scrive il legale in nun esposto presentato anche alla Procura di Ragusa, è avvenutolo scorso 4 gennaio "nello stesso posto dove è stato fatto sbranare il gattino" e "presuppongo che non sia casuale, ma, al contrario, lasciato lì di proposito e che possa trattarsi di un gesto intimidatorio nei miei riguardi". La penalista ha csegnalato telefonicamente il ritrovamento a polizia e carabinieri, ma, scrive nell'esposto, "mi veniva comunicato che non sarebbe stato possibile". Nell'esposto si preannuncia la costituzione di parte civile, nell'eventuale procedimento, e la contestuale nomina come legale dell'avvocato Giuseppe Lipera del foro di Catania. L'episodio del gattino sbranato è avvenuto il 15 dicembre scorso a Vittoria, nel Ragusano, ed è stato denunciato ai carabinieri, come testimone, dall'avvocato Vincenza Forte, spiegando che la persona, che non è in grado di identificare, è fuggita appena sentito le sue urla. Un analogo episodio si è ripetuto il 24 dicembre scorso, la vittima questa volta è stato'Nino' un gatto di 4 anni e sterilizzato della denunciante, trovato morto a pochi metri dalla sua abitazione. In entrambi i due episodi sono intervenuti i vigili urbani di Vittoria che hanno attivato le procedure per il ritiro delle carcasse dei due animali uccisi. La legale ha fotografato i due gatti morti e allegato le immagini alla querela. Secondo l'avvocato VincenzaForte "è evidente che c'è qualcuno che si diverte crudelmente a fare sbranare esseri innocenti dal proprio cane.