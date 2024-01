Maltempo, 100 interventi dei vigili del fuoco a Palermo

- Fine settimana di intenso lavoro, quello appena trascorso, per i vigili del fuoco di Palermo. A causa delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando l'intera regione nelle ultime 48 ore sono stati circa 100 gli interventi. In città il personale è entrato in azione soprattutto per la rimozione di alberi pericolanti finiti in strada a causa delle forti raffiche di vento. Interventi di questo tipo si sono resi necessari in via Angelo Morello, via Marinai Alliata, via Polito, via Trinacria, via dell'Olimpo, via della Favorita, viale Diana, via B, via Leonardo da Vinci, via Villagrazia, via Belgio, piazza Castelforte Bavetta e via Bernini. Danni per allagamenti, invece, si sono registrati in città in via Giuseppe Zarbo e via Margifaraci e a Monreale in via Vittorio Emanuele nel comune di Monreale. Un intervento per lamiere divelte dal tetto è stato effettuato, invece, in via Saffo. A causa delle forti piogge sono stati diversi gli interventi per distacco di intonaci dagli edifici in via Agesia di Siracusa, via Rocky Marciano, piazza del Stimmate, piazza Vittorio Veneto. Ieri, invece, a Misilmeri, sempre a causa del forte vento è crollato un ponteggio in uno stabile interessato da lavori di ristrutturazione in via L20. Fortunatamente, essendo una giornata festiva, non c'erano operai al lavoro. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area, ancorando il ponteggio. Sul posto anche i carabinieri.