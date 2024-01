Acicatena, coppia di fidanzati arrestata: aveva la cocaina in un furgone

I carabinieri hanno arrestato ad Acicatena, nel catanese, un giovane 23enne ed un suo parente convivente di 54 per detenzione ai fini di spaccio di droga. Il primo ha tentato di sottrarsi ad un controllo mentre viaggiava a bordo di un furgone insieme alla convivente 18enne e durante un breve inseguimento ha tentato di disfarsi di 10 dosi di cocaina. Al giovane sono stati anche sequestrati 900 euro. Il parente convivente 54enne è stato invece bloccato dai militari che erano andati a perquisire l'abitazione del 23enne dopo che ha tentato di disfarsi, buttandolo dal balcone, di un sacchetto contenente 64 grammi di marijuana, tre bilancini di precisione e materiale necessario per il confezionamento delle singole dosi da vendere al dettaglio. Il 23enne e il 54enne sono stati posti a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto, disponendo per entrambi l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.