Pachino, tunisino ubriaco lancia bottiglie sulle auto: espulso

Agenti del Commissariato di Pachino hanno denunciato un tunisino di 40 anni per mancata esibizione agli agenti di pubblica sicurezza, senza giustificato motivo, dei documenti di riconoscimento.

Inoltre, gli agenti di Pachino, nel corso di un controllo su strada, hanno denunciato un uomo di 42 anni che si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici.

Lo stesso è stato denunciato, altresì, per i reati di falsità materiale commessa da privato per aver alterato la targa del veicolo sul quale viaggiava.

Infine, nella giornata di ieri, i poliziotti di Pachino hanno denunciato un tunisino, di 47 anni, per i reati di ubriacatezza molesta e false attestazioni a pubblico ufficiale.

L’uomo, la sera del 6 gennaio scorso, veniva rintracciato dagli agenti nella via Pascoli dove, in evidente stato di ebbrezza alcolica, dopo aver lanciato delle bottiglie di vetro su alcune auto in sosta, senza provocare danni alle stesse.

Nell’ambito dei controlli, il denunciato aveva fornito dei dati falsi ai poliziotti, al fine di nascondere la propria posizione irregolare sul Territorio Nazionale.

Dopo gli accertamenti di rito, agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura hanno notificato al cittadino straniero, già noto alle forze dell’ordine per vari reati, l’espulsione del Prefetto di Siracusa, con contestuale ordine del Questore a lasciare il territorio dello stato entro 7 giorni.

Nella circostanza, lo stesso è stato, altresì, segnalato alla competente Autorità Amministrativa perché trovato in possesso di una modica quantità di hashish per uso personale.