Bloccato con la droga a Siracusa ed in casa gli trovano una pistola

Continua senza sosta la quotidiana azione di contrasto della Polizia di Stato al fenomeno della vendita e del consumo di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di specifici controlli gli agenti delle Volanti della Questura di Siracusa hanno arrestato un uomo, di 38 anni, trovato in possesso di 10 dosi di hashish e 0,45 grammi di cocaina e di una pistola modificata.

Nello specifico, i poliziotti hanno sottoposto a controllo l’uomo in via Santi Amato trovandolo in possesso della droga. Successivamente, la perquisizione svolta a casa dell’arrestato ha permesso di rinvenire e sequestrare, nascosta in un armadio, una pistola a salve marca “Bruni”, a canna libera poiché priva di tappo rosso, modificata per lo sparo e resa potenzialmente pericolosa.