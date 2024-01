Furto all'autoparco del Comune di Giarre: rubato un camioncino

- I carabinieri indagano sul furto del camioncino di proprietà del Comune di Giarre, sottratto da ignoti all’interno del parcheggio del palazzo comunale di via Federico II di Svevia. L'episodio sarebbe avvenuto tra le giornate di venerdì e di ieri, domenica 7 gennaio, quando gli uffici comunali erano chiusi, ed è stato scoperto questa mattina dai dipendenti comunali che hanno subito denunciato alle forze dell’ordine. Su posto sono presenti impianti di videosorveglianza, le cui immagini potrebbero risultare utili all'individuazione degli autori del furto. "Ferma condanna" per il gesto è stata espressa dal presidente del Consiglio comunale di Giarre, Giovanni Barbagallo. "Il furto del camioncino dell’ente dal parcheggio del nostro palazzo comunale di viale Federico Secondo di Svevia - dichiara - è un atto vergognoso che ci preoccupa e ci rattrista. È inammissibile che il Comune sia stato privato dell'unico mezzo 'pesante' nella sua disponibilità, spesso utilizzato per effettuare piccoli lavori di manutenzione e di trasporto materiali. Il già carente parco auto della nostra città vede sottratto un veicolo di fondamentale importanza per garantire diversi servizi. Sono fiducioso che le forze dell’ordine, da sempre punto di riferimento per tutti nel territorio, assicureranno alla giustizia i responsabili e ritroveranno il mezzo sottratto", conclude.