Epifania, controlli interforze sulle strade del Ragusano

Controlli interforze di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza nel Ragusano anche in occasione della festività dell'Epifania. Sono state identificate oltre 300 persone e sono stati controllati oltre 200 veicoli per la verifica del rispetto delle prescrizioni, delle autorizzazioni di Pubblica Sicurezza e delle normative di settore.

Presìdi di controllo e sicurezza sono stati indirizzati anche lungo le strade della provincia con maggiore traffico veicolare mediante l’impiego di pattuglie della Polizia Stradale che anche nelle ore notturne hanno operato per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti di guida pericolosi, avvalendosi di apparecchiature per la misurazione del tasso alcolemico.

Sono state elevate numerose sanzioni per violazioni del Codice della Strada, tra cui il ritiro di una patente per guida in stato di ebbrezza e la decurtazione di dieci punti.