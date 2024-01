E' morto Franz Beckenbauer leggenda del calcio tedesco: aveva 78 anni

Franz Beckenbauer è morto all'età di 78 anni. Per tutti «Der Kaiser», Beckenbauer è stato una leggenda del calcio tedesco. Da giocatore è stato campione del mondo nel 1974 e da allenatore aveva vinto il Mondiale del 1990. Negli ultimi anni Beckenbauer aveva sofferto di gravi problemi di salute e si era ritirato dalla scena pubblica. Viveva in Austria nella zona di Salisburgo.

Leggenda del calcio tedesco, è considerato il più grande difensore di tutti i tempi. Giocò la partita del secolo, Italia-Germania 4-3 di Messico 1970, con il braccio fasciato. Capitano della Germania Ovest negli anni '70, poi allenatore della nazionale dal 1984 al 1990 e del Bayern negli anni '90, dove è diventato rapidamente un calciatore chiave per il club di Monaco.