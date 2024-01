Polstrada Siracusa, lezioni di sicurezza nel 2023 in 50 istituti scolastici

Nettamente positivo il bilancio degli incontri formativi, tenutesi lo scorso anno, dagli operatori della Polizia Stradale a favore degli studenti delle scuole in provincia di Siracusa.

La campagna di sensibilizzazione degli studenti aretusei sulla sicurezza stradale viene premiata da un’intenso lavoro consolidatosi nel corso degli anni tra l’Ufficio Scolastico Provinciale e la Polizia Stradale di Siracusa che, sotto le direttive del Dirigente Antonio Capodicasa, ha concentrato le proprie risorse per il perseguimento del primario “obiettivo istituzionale” della riduzione di vittime e di sinistri stradali.

In questo senso è stato forte l’impegno degli operatori della Stradale che nel 2023 con le campagne sulla sicurezza stradale Icaro, Bici Scuola e Incroci hanno incontrato ben 9521 studenti, dei quali 5701 alunni della scuola dell’Infanzia e di quella Primaria e 3820 studenti della Scuola Secondaria di secondo grado.

Sono stati 91 gli operatori impegnati che in 20 giornate didattiche hanno incontrato gli studenti degli oltre 50 Istituti scolastici che hanno aderito alle varie iniziative ed eventi organizzati (Parco Mobile della sicurezza stradale, Spettacoli Teatrali 17 Minuti e Icaro Junior, Proiezione del Film Young Europe).