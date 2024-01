Annuncia il suicidio con il gas, salvato dai carabinieri a Catania

- I carabinieri di Catania hanno salvato un uomo di 48 anni che voleva suicidarsi con il gas insieme al suo cagnolino in un appartamento della zona del Fortino dove abita da solo. L'uomo aveva telefonato al Numero unico di emergenza 112 dicendo di voler morire aggiungendo di aver tagliato il tubo del gas della bombola della cucina e staccato il contatore dell'energia elettrica per evitare un'esplosione che avrebbe potuto causare danni ad altre persone. I militari, dopo aver attivato 118 e Vigili del fuoco, hanno raggiunto l'appartamento, sfondato la porta, chiuso la valvola della bombola del gas, tirato fuori l'uomo ed aperto le finestre. il 48enne ha detto ai militari di aver recentemente scoperto di avere gravi problemi di salute che aveva timore ad affrontare. L'uomo è stato preso in carico dal 118 ed il suo cane è stato affidato ad un parente. I Vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza l'area.