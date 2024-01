Furti a Oncoematologia a Palermo, consegnata refurtiva

Riconsegnati all'ospedale Civico di Palermo parte della refurtiva sottratta al reparto di Oncoematologia pediatrica il 5 gennaio scorso. Si tratta dei doni del periodo natalizio destinati ai piccoli pazienti: 10 tablet regalati dalla Samot, un monitor holter pressorio portatile donato dall'associazione "La carezza di Vicky e Giorgia", alcune bilance pesa persone e vari oggetti personali che erano custoditi nella stanza del direttore dell'unita' operativa. "Stamattina, nei locali del Commissariato Porta Nuova, ci e' stata riconsegnata parte della refurtiva, sottratta ai bambini dell'Oncoematologia Pediatrica il 5 Gennaio ultimo scorso", racconta il dottor Paolo D'Angelo direttore dell' unita' operativa dell'oncoematologia pediatrica". Grazie al lavoro investigativo dei poliziotti del Gruppo Porta Nuova sono stati recuperati 2 dei 10 tablet per i bambini, il monitor holter pressorio portatile e due delle 3 bilance donate al reparto, piu' alcuni regali che il primario della struttura aveva conservato nella sua stanza, in attesa di consegnarli ai suoi collaboratori. "Un sincero ringraziamento agli agenti del Commissariato Porta Nuova per l'impegno e per la sollecitudine con cui hanno condotto l'indagine", ha aggiunto D'Angelo.