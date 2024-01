'Sud chiama Nord', dalla Regione 350 mila euro per ristrutturare lo stadio di Siracusa

lavori di manutenzione straordinaria al “Nicola De Simone” si faranno. Matteo Melfi e Nadia Garro di “Sud chiama Nord” avevano chiesto, lo scorso 26 novembre, un impegno preciso all’Amministrazione comunale: reperire i fondi per ristrutturare lo stadio. La risposta è arrivata. Sarà la Regione, grazie ad un emendamento alla legge finanziaria, a farsi carico della spesa, bonificando 350.000 sul conto del Comune, che dovrà poi procedere alla gara d’appalto.

“Siamo molto contenti – dicono Melfi e Garro – per aver raggiunto un obiettivo importante per tutta la città e in un lasso di tempo così breve. Ringraziamo il vicesindaco Edy Bandiera che, nell’arco di poche settimane, è riuscito ad individuare i canali giusti per far arrivare in città le risorse necessarie, non gravando dunque sulle tasche dei contribuenti siracusani. Con il suo acume politico e la sua lungimiranza, è riuscito a ottenere ciò che avevamo chiesto. I risultati che il Siracusa calcio sta raggiungendo hanno riacceso in tanti la passione per i colori azzurri ma le attuali condizioni dello stadio non permettono alla società di programmare un eventuale campionato di serie C. Per questo motivo, è doveroso procedere alla ristrutturazione dell’impianto. In caso di promozione, lo stadio sarà pronto ad ospitare le gare casalinghe della squadra principale della nostra città”.