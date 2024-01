Matteo Salvini: "Non mi candido alle elezioni europee"

"Faccio il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono tre ministeri in uno, poi faccio il segretario della Lega, mi sembra piu' che sufficiente. Poi Giorgia Meloni e Antonio Tajani faranno le loro scelte". Lo ha affermato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, oggi a Rtl 102.5, confermando l'intenzioe di non candidarsi alle elezioni europee. "In Lega abbiamo abbondanza di uomini e donne da candidare - ha detto - nelle nostre liste ospiteremo candidati che non hanno una tessera di partito in tasca ma hanno una chiara idea di Europa. Mi e' stato chiesto se mi piacesse candidare il generale Vannacci, se accettase sarebbe un fatto positivo. Il mio obiettivo alle elezioni e' sicuramente la doppia cifra e che la Lega prenda un voto in piu' dei 5 stelle".