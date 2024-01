L'Irfis FinSicilia potrà assumere a tempo determinato, per il triennio 2024-26, attraverso una short list, delle professionalità per il rafforzamento della propria struttura operativa, in possesso di idonee competenze per la valutazione delle istanze di accesso alle misure di agevolazione al credito. Lo prevede una norma della legge stralcio della finanziaria, approvata stamani dall'Ars, che assegna all'Irfis un milione di euro.