Maltempo, sul litorale di Acate si fa la conta dei danni

La mini tromba d’aria dell’Epifania non è stata senza conseguenze per il litorale di Acate. Alcuni operatori agricoli lamentano danni alle loro strutture e anche i proprietari delle seconde case, che hanno visitato i loro immobili nella giornata di martedì, hanno scoperto gli effetti della tempesta: tegole delle coperture volate come fuscelli, cancelletti di legno delle residenze divelte, antenne televisive strappate dalla furia del vento.

Un palo della pubblica illuminazione è precipitato sulla pubblica via e non è andata meglio a qualche segnale stradale.

La spiaggia dorata, meta estiva di migliaia di villeggianti, presenta un tappeto di alghe e detriti di ogni genere trasportati dalla corrente.

Danni lievi, per intenderci, che comunque richiedono pronti interventi dell’amministrazione comunale e dei privati.

L’Ufficio Tecnico ha già effettuato i sopralluoghi necessari per risolvere le criticità presenti.