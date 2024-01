Concerto di Capodanno a Palermo, nuove polemiche in Consiglio

Il concerto di Capodanno a Palermo è stato al centro del Consiglio comunale.

"Apprezzo che l'assessore alla cultura Giampiero Cannella sia venuto in Consiglio comunale per illustrare i dettagli dell'organizzazione del concerto di Capodanno - sicuramente non impeccabile - dispiace, però - afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale di Palermo e presidente della Terza Commissione consiliare -, che non abbia prodotto alcun documento cartaceo affinchè i consiglieri comunali e, quindi, i cittadini palermitani possano verificare che tutti i passaggi e tutte le decisioni siano stati regolari, soprattutto per evitare spiacevoli episodi, come il malfunzionamento dell'impianto di amplificazione o la mancata diretta televisiva e in streaming dell'evento, che hanno impedito alla stragrande maggioranza dei palermitani di godere di un concerto che è costato quasi mezzo milione di euro".