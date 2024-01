Il sindaco di Pozzallo sulla Finanziaria: "Misure clientelari e a pioggia"

"Nelle prime ore del 9 gennaio 2024 è stata approvata la legge finanziaria 2024 della Regione Siciliana. In un momento di così grave crisi occorreva più senso di responsabilità e dei provvedimenti legislativi di largo respiro, in grado di invertire la drammatica situazione economica e sociale e invece, sulla scorta della finanziaria del 2023, anche quest'anno, si continua con i finanziamenti clientelari e a pioggia su alcuni territori, senza nessuna programmazione rischiando così di condannare la Sicilia al sottosviluppo. L'unica notizia positiva è quella di avere scongiurato, dopo 21 anni, l'esercizio provvisorio, per il resto è tutto un elenco di contributi per feste e per sagre paesane sotto l'insegna di una formidabile macchina clientelare che provocherà, senza dubbio alcuno, gravi danni alla Sicilia". Così il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna.