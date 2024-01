Pallamano, lo Scicli Social Club aspetta la capolista Alcamo

L'Handball Scicli Social Club durante le festività ha lavorato serenamente senza l’assillo della partita, ad eccezione di alcuni giorni festivi e quelli a ridosso, sotto l’attenta cura del preparatore fisico Elena Carnemolla, che con i suoi metodi a tema ha cercato di rendere gli allenamenti molto interessanti e proficui, anche se qualche atleta non si è fatto trovare pronto, vuoi per scelte personali, decisamente non condivisibili, vuoi per situazioni collegate a sindrome influenzale e problemi muscolari.

Il campionato ripartirà ìl 20 gennaio, quando al geodetico di Jungi, nella gara valida come nona giornata, farà visita la capolista Alcamo, allenata dal veterano Benedetto Randes, ancora imbattuta.

In tal modo il coach sciclitano Giovanni Marino, dopo aver preso atto del prezioso lavoro svolto da Elena Carnemolla, avrà modo di approfondire alcune tematiche dal punto di vista tecnico-tattico o aspetti lacunosi evidenziati nel corso del campionato., per non farsi trovare impreparati in una gara molto impegnativa e che potrà determinare il cammino futuro, con il chiaro obiettivo di rimanere agganciati all’ambito quarto posto in classifica.

La squadra, da quanto è dato desumere dai risultati ottenuti finora, è, dunque, sulla strada giusta per proseguire la stagione al meglio; tuttavia, deve essere pronta ad affrontare ogni avversario con la massima concentrazione, dal momento che quest'anno il campionato è molto combattuto e ogni incontro può presentare delle insidie. Ma, è chiaro che bisogna avere la consapevolezza che può sempre cambiare tutto se non si tiene l'asticella del lavoro e dell'attenzione molto alta. “Noi come società stiamo sostenendo tanti sacrifici – ha affermato il presidente Carmelo Ficili – speriamo che i ragazzi ci ripaghino sul campo. Confidiamo tanto in loro”.