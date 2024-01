Modica, dalla Regione 400 mila euro per tre strutture sportive

Tre appositi articoli della Finanziaria Regionale portano a Modica 400 mila euro per la realizzazione di tre strutture al servizio della pratica sportiva. Gli articoli portano la firma dell’Onorevole Ignazio Abbate che, ascoltando le esigenze della comunità modicana, ha individuato di concerto l’Amministrazione Comunale ed in particolare il Sindaco Maria Monisteri nel doppio ruolo anche di delegato Coni, le tre opere da realizzare con questi fondi regionali. Nel dettaglio si tratta del rifacimento del campetto di calcio di Via Sorda Sampieri (100 mila euro stanziati), della realizzazione, su un’area ancora da individuare, di una struttura da adibire a campo di bocce indoor (100 mila euro stanziati) e della costruzione di una cittadella dello sport presso il plesso Giovanni Falcone appartenente all’Istituto Comprensivo Raffaele Poidomani (200 mila euro stanziati). “Parliamo di tre strutture – commenta l’esponente della DC – che servono una fetta consistente della comunità modicana di ogni età. Siamo arrivati alla scelta di queste tre opere dopo esserci confrontati con la gente ed aver ascoltato le loro esigenze".