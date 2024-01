Il Ponte sullo Stretto, Salvini: sarà una rivoluzione come l'autostrada del sole

"Il ponte sarà un'opera straordinaria. Sarà una rivoluzione come è stata l'Autostrada del Sole". Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, intervenendo in videocollegamento al convegno "Palermo-Helsinki" dedicato al ponte sullo Stretto e organizzato nella sede dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. "C'è qualcuno che ancora riesce a dire che il ponte non serve perché probabilmente non è mai stato in coda a Messina o Villa San Giovanni", ha aggiunto Salvini, secondo cui l'opera "porterà sviluppo, lavoro in due terre come Calabria e Sicilia che sono agli ultimi posti per occupazione giovanile. Conto - ha continuato - che l'apertura dei cantieri serva a portare i giovani ad avere non solo lavoro ma anche speranza. Chi si laurea a Reggio, Messina o Catania spesso ha l'università come punto di partenza perché poi cerca il posto a Milano, Roma o Berlino. La più importante opera di ingegneria italiana permetterà a tanti ingegneri, architetti, artigiani e operai di rimanere qui. Abbiamo ragionato - ha proseguito - su come aprire scuole di formazione professionale sui territori per evitare di prendere manodopera da altre parti". Poi il ministro delle Infrastrutture ha fatto riferimento ad "opportunità di sviluppo", "opportunità per il lavoro" e "riqualificazione ambientale".