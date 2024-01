Scippato all'uscita della Posta di Rosolini, solo denunciato (IL VIDEO)

I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno denunciato un pregiudicato di 42 anni del luogo gravemente indiziato di aver scippato del proprio borsello un 73enne.

La vittima aveva appena ritirato la sua pensione dal locale ufficio postale, quando è stato affiancato da un uomo che gli ha strappato dalle mani il borsello contenente il contante.

A seguito della denuncia, i militari hanno immediatamente avviato le indagini che, attraverso le analisi delle telecamere e gli ulteriori riscontri investigativi emersi, hanno portato all’identificazione del 42enne, denunciato all’Autorità giudiziaria aretusea.

Per far fronte a tale odioso fenomeno, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa, anche nel corso del 2024, moltiplicherà le occasioni di sensibilizzazione, organizzando, in tutti i comuni della provincia, incontri con la cittadinanza, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati ai danni degli anziani. Si tratta di iniziative di rassicurazione sociale che tendono a consolidare il tradizionale rapporto di vicinanza dell'Arma ai cittadini, con particolare riguardo alle fasce più deboli e indifese della popolazione.