Dieci milioni dai fondi regionali per i lavori a difesa delle coste di Avola

È stato ufficialmente firmato oggi il verbale di consegna dei lavori per le opere cruciali di difesa a salvaguardia della linea di costa e delle spiagge di Avola. Interventi di grande rilevanza che comprendono la realizzazione di massicciate di barriere protettive, con particolare attenzione alle pareti rocciose a rischio crollo, e il ripascimento delle spiagge sabbiose, il tutto per una spesa complessiva di 10 milioni di euro, finanziati attraverso fondi regionali. Il sindaco Rossana Cannata sottolinea l'importanza di un impegno portato avanti oggi in continuità con l'azione della precedente amministrazione Cannata e che l’ha già vista personalmente protagonista in veste di deputato regionale. L'obiettivo di tali lavori - risultato di una collaborazione sinergica tra l'ufficio tecnico comunale, la Capitaneria di Porto, il Demanio e il commissario per il contrasto del dissesto idrogeologico della Regione siciliana - non è solo garantire la sicurezza delle infrastrutture costiere, ma anche preservare e valorizzare le bellezze naturali delle spiagge di Avola, contribuendo al benessere della comunità locale e alla promozione turistica della zona. "Portiamo avanti con i fatti, impegno e determinazione e con la mia amministrazione - evidenzia - seguiremo l’avvio e l’avanzamento dei lavori strategici a beneficio della comunità e dell'ambiente circostante”.