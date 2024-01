Reggio Calabria, Antonio Macagnino comandante Polstrada

Dopo un periodo iniziale svolto in missione, da oggi 10 gennaio il Primo Dirigente Pasquale Ciocca sarà il nuovo responsabile della Sezione Polizia Stradale di Reggio Calabria in sostituzione del pari qualifica Antonio Macagnino, trasferito in altra sede. Il comandante Ciocca, 54 anni, molisano di nascita, lauree in Giurisprudenza e Scienze Politiche con abilitazione forense, è entrato a far parte della Polizia di Stato nel 1995. Ha lavorato in realtà complesse come Napoli, in forza al IV° Reparto Mobile, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria della Questura di Ragusa e dal 2004 è in Calabria, alla specialità Polizia Stradale prima quale dirigente della Sezione di Vibo Valentia, poi di Cosenza per quasi 4 anni dove è stato promosso alla qualifica superiore. Nella città metropolitana di Reggio Calabria ritrova un Ufficio di Specialità articolato su 5 Reparti - Sezione capoluogo, Sottosezioni autostradali di Reggio Nord e Palmi, Distaccamenti di Siderno e Brancaleone, che conta una forza organica di 150 unità.