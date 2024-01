Caltagirone, aveva rubato 46 confezioni di adesivo per dentiera: arrestato

E' stato tradito dall'impianto antitaccheggio di un negozio per la vendita di articoli destinati all'igiene della casa e personale. E' stato notato da un commesso del negozio che ha avvisato i carabinieri bloccando il ladro, un romeno 23enne, che ha cercato invano di fuggire. Il giovane aveva rubato 46 confezioni di pasta adesiva per dentiera, per un valore complessivo di circa 300 euro. E' stato rinchiuso nel carcere di Caltagirone.