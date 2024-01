Modica, il sindaco: da Palermo soldi per la città grazie ad Abbate

“Avere a Palermo un punto di riferimento efficace come l’onorevole Ignazio Abbate, significa per Modica poter guardare oltre con fiducia e consapevolezza". Lo afferma in una nota il sindaco, Maria Monisteri. "Tante cose ha già fatto per la Città in appena 15 mesi da deputato regionale - continua il sindaco - solo per citare le ultime in ordine di tempo, ci sono i finanziamenti per gli appuntamenti della scorsa estate, per ChocoModica, per gli eventi natalizi; i fondi destinati alle chiese e per il Tantillo; i finanziamenti per la Fondazione Garibaldi; e una serie di quotidiani interventi che in questa città sono possibili proprio grazie ai fondi regionali intercettati dall’onorevole Abbate. Che anche nella Finanziaria appena varata, ha messo al centro del suo lavoro la nostra Città. Per questo, come Sindaco di Modica, lo ringrazio di cuore".