Maltempo a Catania e provincia, persone intrappolate nelle auto

La pioggia non accenna a fermarsi a Catania e provincia e continua a cadere in grandi quantità. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, squadre dei Distaccamenti di Acireale e di Riposto sono impegnati in diversi luoghi compresi fra Giarre e Riposto per danni da allagamenti, che hanno causato pericoli per persone all'interno di auto, nella strada e nei piani bassi delle abitazioni. Gli interventi sono ancora in corso.

Numerose sono le chiamate giunte al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania. Avverse condizioni atmosferiche sulla costa Ionica, in particolare, nella zona di Mascali, Riposto e Giarre ha fatto registrare oltre 50 chiamate di soccorso per danni d'acqua a condomini, appartamenti e garage. Alcune persone sono rimaste anche intrappolate all'interno delle loro autovetture ed è stato necessario soccorrerle. Sul posto stanno ancora operando le squadre dei Distaccamenti di Riposto, Acireale e Paternò. Tra questi interventi c'è stato quello per il salvataggio di un anziano sotto il ponte Carbonaro a Riposto conclusosi questa mattina.