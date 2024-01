Modica, antenne 5G: una settimana per rivalutare i progetti in corso

Un confronto tra amministrazione comunale di Modica e l'azienda Inwitt che si occupa dell'ampliamento dei sistemi di telecomunicazione nel territorio cittadino con la costruzione di antenne i cui progetti hanno suscitato molte polemiche. Il sindaco, Maria Monisteri, giudica positivo il confronto. “E’ stato oltremodo importante - afferma - esserci confrontati con i responsabili della Inwitt, l’azienda che si occupa dell’implementazione dei sistemi di telecomunicazione in Città. Ho rappresentato i dubbi di carattere sociale che le antenne stanno provocando nella nostra collettività che da Sindaco, rappresento e tutelo. La ditta, si è presa una settimana di tempo per rivalutare i progetti in corso e i lavori già avviati ed è un segnale che accolgo come estremamente positivo delle volontà comuni di trovare una soluzione condivisa. Per gli altri, c’è piena collaborazione per individuare zone che siano a loro utili alla conduzione del progetto 5G. Noi, con i nostri uffici tecnici, li coadiuveremo in questa scelta, in modo da individuare aree che non solo non siano di impatto ambientale ma anche visivo, non ledendo, cioè, una comunità che si trovi di fronte casa un’antenna di grandi dimensioni. Come amministrazione, metteremo a loro disposizione spazi comunali senza nulla a pretendere, dimostrando così la nostra volontà di trovare la soluzione migliore per tutti".