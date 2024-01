Nicita ricorda nell'aula del Senato Ezechia Paolo Reale

"Ricordo qui il siracusano Ezechia Paolo Reale mio concittadino, i cui funerali si sono tenuti qualche giorno fa nella nostra città alla presenza del mondo della cultura, dell'avvocatura e della politica nel quale ha svolto una parte della sua attività. Recentemente ci eravamo incontrati anche con il presidente Terzi di Sant'Agata su una questione che stava a cuore a Ezechia Paolo Reale come giurista e uomo di cultura e anche come rappresentante dell'istituto internazionale di Siracusa sui diritti umani: il diritto alla conoscenza come un diritto umano da preservare. Non basta la libertà di ricerca, di informazione e di cultura, è necessario tutelare il diritto alla conoscenza come caratteristica della nostra umanità e quindi anche come dovere delle istituzioni di produrre trasparenza, accesso all'informazione e alla cultura. La scomparsa di Ezechia Paolo Reale ci affida un'eredità importante in questo senso". Lo ha detto in Aula il senatore Antonio Nicita, vicepresidente dei senatori del Pd.