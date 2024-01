Modica, approvato il conto consuntivo delle polemiche: un sì "a denti stretti"

Il Consiglio comunale di Modica ha approvato mercoledì sera il rendiconto 2021: 17 voti favorevoli e due contrari. Ricordiamo che i revisori dei conti hanno espresso parere negativo sul documento finanziario. L'approvazione, comunque, non sembra destinata a sciogliere i dubbi sull'iter seguito dai consiglieri comunali e sulle perplessità di alcuni esponenti della maggioranza. Assenti i consiglieri del gruppo "Modica al centro", compresa la presidente del Consiglio, Maria Cristina Minardo. Presente, comunque, il capogruppo, l'avvocato Fabio Borrometi che ha dichiarato di votare favorevolmente in maniera consapevole e per il bene della città.

Negativo il commento del consigliere del PD, Giovanni Spadaro, il quale ha annunciato voto contrario in quanto non avrebbe potuto votare un documento sul quale c'è il parere negativo dei revisori dei conti.

Il sindaco, Maria Monisteri, ha messo in rilievo l'importanza dell'approvazione del consuntivo 2021 per portare avanti il progetto amministrativo e il futuro della città.

Il "sì a denti stretti" al consuntivo 2021 non sembra, comunque, avere esaurito le polemiche e potrebbe annunciarne altre, forse anche all'interno della maggioranza che sostiene il sindaco.