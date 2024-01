Siracusa, danni per incidente nave MSC Sinfonia: costituito il "Comitato Ortigia"

Nella sede del Marina Yachting, a Siracusa, nel Porto Grande, è stato costituito il Comitato Ortigia. Il comitato, nato su iniziativa del Mec, rappresenterà cittadini e imprese che sono stati danneggiati dall’impatto della Msc Sinfonia sui pontili del porto turistico.

“Imprese e cittadini siracusani hanno subito un danno diretto ed uno indiretto notevoli -ha spiegato Claudio Melchiorre presidente del Mec del Comitato Ortigia. Il nostro compito sarà quello di accelerare i tempi dei risarcimenti e dei lavori necessari al ripristino delle strutture di ormeggio ed accoglienza che sono garantiti da trenta imprese direttamente e l’intera Città di Siracusa, indirettamente.”

Secondo i consumatori e del Comitato Ortigia, i danni diretti dovrebbero ammontare, secondo una stima preliminare e non definitiva, a quattro milioni di Euro. I danni indiretti, specie se i pontili e il porto turistico non dovessero essere pronti entro i primi giorni di aprile, potrebbero essere altrettanti, fino a sfiorare i dieci milioni.

“Tutto dipende dal tempo e dalla combinazione tra danno emergente, di immagini e da lucro cessante.” Spiega Gaetano D’Urso, l’avvocato incaricato dal Comitato.

“Finora – conclude Melchiorre – sappiamo che Msc e il perito assicurativo che gestisce il sinistro sono ampiamente collaborativi. Con la buona volontà di tutti, questo incidente sarà superato rapidamente. Ma perché si ottenga questo risultato, tutti dovranno collaborare in velocità e fattivamente. Diversamente, gli effetti economici su Siracusa saranno particolarmente rilevanti e tanto il Comitato Ortigia che il Mec faranno pressione perché siano superati con giustizia ed equità, con azioni di recupero morale e materiale oltre che d’immagine. Comune, Regione, Capitaneria di Porto e tutte le amministrazioni coinvolte saranno giustamente compulsate perché i diritti e gli interessi dei siracusani e della Sicilia siano tutelati.”

Chi vorrà aderire al comitato, potrà farlo contattando il Mec alla e mail: movimentomec@gmail.com