Siracusa, Festa delle Reliquie in Cattedrale in programma sabato 13

Sabato 13 gennaio si celebra la Festa delle Reliquie nella chiesa Cattedrale a Siracusa. Un momento divenuto ormai una tradizione, voluto dalla Deputazione della Cappella di Santa Lucia guidata dal presidente Pucci Piccione. Una festa, con l'esposizione straordinaria del simulacro di Santa Lucia per l'intera giornata, anche dei foulard verdi (le portatrici delle reliquie).

Il programma prevede alle ore 8,00 l'apertura della nicchia (diretta streaming sulla pagina Facebook della Deputazione della Cappella di Santa Lucia), che custodisce il simulacro argenteo nella cappella nella chiesa Cattedrale, ed a seguire la S. Messa in Cappella celebrata da Mons. Salvatore Marino, parroco della Cattedrale e componente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia. Alle ore 17,30 processione delle Reliquie dalla nicchia all'altare centrale; alle ore 18,00 riflessione a due voci di don Salvatore Spataro, direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Metodio, e del prof. Salvatore Sparatore, docente all'ISSR San Metodio e tesoriere della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, sulla Lettera Pastorale dell'arcivescovo Mons. Francesco Lomanto "In luce ambulamus". Alle ore 19,00 S. Messa presieduta da Mons. Francesco Lomanto, Arcivescovo di Siracusa. Al termine processione delle Reliquie in Cappella e chiusura della nicchia. A tutti i partecipanti verrà consegnata la copia della lettera pastorale.