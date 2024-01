Evade e lo trovano in locale ubriaco, 36enne arrestato ad Augusta

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Augusta hanno arrestato un 36enne per evasione dagli arresti domiciliari. L'uomo è stato arrestato lo scorso agosto per lesioni personali e resistenza a pubblico Ufficiale e posto ai domiciliari, ma è stato sorpreso dai militari all'interno di un esercizio pubblico del centro urbano, in evidente stato di ebbrezza. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale "Cavadonna" di Siracusa, come disposto dall'Autorità giudiziaria aretusea.